Наша компания предоставляет свои услуги на строительном рынке с 2002 года, за время, прошедшее с момента основания компании, мы собрали дружную профессиональную команду, готовую оперативно и качественно выполнить любые общестроительные работы.

На все строительные работы, включая реставрацию и реконструкцию, у нас есть лицензия, все наши рабочие квалифицированны и ежегодно проходят сертификацию. Дополнительной гарантией качества предлагаемых нами услуг является наличие у нашей фирмы ИСО качества, сертификата об охране труда и экологического сертификата.