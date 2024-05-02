Знания и опыт
позволяют решать
самые сложные задачи
Услуги нашей компании
Фасадные работы
Фасадные работы
Фасадные работы
В разнообразных климатических условиях нашей страны фасады зданий подвержены воздействию времени, загрязнениям и повреждениям, что требует проведения внешних мероприятий по их обновлению. Высококачественное выполнение данных работ определяет общий внешний вид здания, его стабильности и сохранности.
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Кровельные работы
Кровельные работы
Кровельные работы
В сфере строительства кровельные операции играют ключевую роль, не только формируя внешний облик здания, но и обеспечивая его долговечность, защиту от внешних факторов и уровень комфорта для жильцов. В AC-holding мы предлагаем полный спектр услуг по проведению кровельных работ, гарантируя нашим клиентам высокий стандарт качества и профессиональный подход на каждом этапе проекта.
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Электромонтаж
Электромонтаж
Электромонтаж
Компания AC-holding рада предложить свои высококачественные услуги в сфере электромонтажа в Москве и МО. Мы специализируемся на обеспечении эффективного и надежного электроснабжения как частных домов, так и коммерческих зданий. Наш опыт и профессионализм делают нас непревзойденными в данной области.
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Строительство
Строительство
Строительство
Для тех, кто стремится к надежности, эффективности и инновациям в сфере строительства, AC-holding – это синоним высокого качества и профессионализма. Мы – компания, убежденная в том, что будущее принадлежит тем, кто смело взирает вперед и создает инфраструктуру, способную реализовать потребности современного мира. В рамках наших услуг мы предоставляем комплексные решения для различных отраслей, включая строительство складов, торгово-развлекательных центров, медицинских учреждений, автосалонов и многое другое.
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Металлоконструкции
Металлоконструкции
Металлоконструкции
AC-holding - это ваш надежный партнер в области металлоконструкций. Мы специализируемся на изготовлении и монтаже металлоконструкций по чертежам заказчика, обеспечивая высокое качество работ и надежность каждого проекта.
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Реставрация
Реставрация
Реставрация
AC-holding - это ведущая компания, специализирующаяся на реставрации и ремонте исторических зданий и объектов культурного наследия. Мы обладаем богатым опытом и профессиональными навыками в области восстановления архитектурных шедевров, сохраняя их историческую ценность и уникальность. Наша компания предлагает широкий спектр услуг, охватывающих все аспекты реставрации, начиная от фундамента и заканчивая интерьером.
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Реконструкция
Реконструкция
Реконструкция
AC-Holding – это компания, которая специализируется на проведении реконструкции зданий, включая промышленные сооружения. Мы предлагаем полный спектр услуг, начиная с разработки проекта и заканчивая выполнением всех необходимых работ под ключ.
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Ремонт помещений
Ремонт помещений
Ремонт помещений
В мире бизнеса, важно создать окружение, которое отражает вашу компанию: профессиональное, современное и функциональное. Ремонт офисных помещений - это не просто обновление интерьера, это инвестиция в производительность и имидж компании. И здесь вам поможет AC-holding – компания, зарекомендовавшая себя как надежный партнер в области отделки и ремонта офисов и других коммерческих помещений.
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Заказчик - застройщик
Заказчик - застройщик
Заказчик - застройщик
AC-holding предлагает комплекс услуг, нацеленных на обеспечение эффективного сотрудничества между заказчиком и застройщиком в капитальном строительстве. Мы осознаем ключевую роль заказчика застройщика в процессе реализации строительных проектов и стремимся обеспечить ему необходимые инструменты и поддержку для успешного завершения каждого этапа. Гарантируем полное сопровождение проекта, начиная с разработки концепции и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию.
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Проектирование
Проектирование
Проектирование
В мире современного строительства, где каждый квадратный метр земли имеет свою цену, правильное проектирование становится ключом к успеху. AC-holding ваш надежный партнер в создании инновационных и эффективных проектов для различных типов зданий и сооружений. Наша компания специализируется на проектировании общественных, промышленных и жилых объектов, а также спортивных и торговых комплексов. Мы стремимся к достижению высочайших стандартов качества и реализации потребностей клиентов в полной мере.
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Ремонт производственных помещений
Ремонт производственных помещений
Ремонт производственных помещений
AC-holding рад предложить свои профессиональные услуги по ремонту производственных помещений. Мы осознаем, что ремонт цехов и производственных помещений является критической задачей для бизнеса, особенно когда требуется проводить работы одновременно с производством. Наша компания специализируется на качественном и эффективном выполнении всех видов ремонтных работ, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего предприятия.
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Мойка окон и фасадов
Мойка окон и фасадов
Мойка окон и фасадов
AC-holding является ведущей компанией в сфере обслуживания зданий и сооружений, предоставляя широкий спектр услуг по уходу за фасадами и окнами. Наша компания специализируется на использовании современного оборудования для мойки фасадов и окон, обеспечивая высочайший уровень чистоты и безопасности.
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Архитектура и дизайн
Архитектура и дизайн
Архитектура и дизайн
В современном мире архитектурное проектирование сооружений становится ключевым элементом успешного строительства и функционирования различных объектов. Компания AC-Holding является лидером в области архитектурного проектирования зданий и сооружений, предоставляя полный спектр услуг по созданию инновационных и функциональных архитектурных решений.
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Строительство коттеджей
Строительство коттеджей
Строительство коттеджей
AC-Holding — ведущая компания, специализирующаяся на строительстве загородных коттеджей в Москве и области. Мы предлагаем полный спектр услуг — от проектирования до воплощения самых смелых идей в реальность. Благодаря нашему опыту и профессионализму вы можете быть уверены, что ваш загородный дом будет не только красивым и уютным, но и полностью функциональным во всех аспектах.
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Ремонт электрики
Ремонт электрики
Ремонт электрики
В современном мире, где электричество играет ключевую роль в повседневной жизни, обеспечение безопасности и надежности электрических систем в домах и офисах становится все более важным. В этом контексте компания AC-holding предлагает широкий спектр услуг по ремонту электрики в Москве, обеспечивая высокое качество и профессионализм на каждом этапе работы.
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работа с нашей компанией приносит заказчику неизменно положительные результаты

работа с нашей компанией приносит заказчику неизменно положительные результаты

Наша компания предоставляет свои услуги на строительном рынке с 2002 года, за время, прошедшее с момента основания компании, мы собрали дружную профессиональную команду, готовую оперативно и качественно выполнить любые общестроительные работы.

На все строительные работы, включая реставрацию и реконструкцию, у нас есть лицензия, все наши рабочие квалифицированны и ежегодно проходят сертификацию. Дополнительной гарантией качества предлагаемых нами услуг является наличие у нашей фирмы ИСО качества, сертификата об охране труда и экологического сертификата.

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Мы одна из немногих компаний, которые не только дают гарантии на выполненные работы, но и соблюдают их
22
года на
строительном
рынке
900
успешных
проектов
выполнено
300
реставрационных работ проведено
Мы одна из немногих компаний, которые не только дают гарантии на выполненные работы, но и соблюдают их

Несмотря на серьезную конкуренцию на рынке строительных услуг, перечень клиентов нашей компании ежегодно пополняется новыми именами заказчиков

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Применение ТИМ на этапе эксплуатации
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